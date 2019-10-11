محمود الشريف لـ«الشروق»: لجنة تقييم الحكومة ستركز على برامج الحماية الاجتماعية

كشف وكيل أول مجلس النواب، السيد محمود الشريف، عن أن اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها برئاسته منذ أيام لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء فى البرلمان عن أداء حكومته، ستعقد أولى جلساتها بعد غد الاثنين، لرفع تقرير نهائى يتضمن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولى خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضى، بشكل موسع الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتحديات التى تواجه الدولة على أصعدة مختلفة.

وأكد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه سيتم تحديد جدول أعمال اللجنة الخاصة خلال الاجتماع الأول، بحضور رؤساء اللجان النوعية البالغ عددهم 25 لجنة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة للرد على أى استفسارات نحتاج إليها أثناء مراجعة بيان الحكومة داخل اللجنة.

وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن اللجنة الخاصة سوف تركز على الملاحظات التى أبداها النواب خلال مناقشة البرنامج فى الفترة الماضية فى بنود معينة، مشيرا إلى أن وظيفة اللجنة إعداد تقرير كامل عن برنامج الحكومة وما تم من إنجازه من عدمه والمدة التى حدثت فيها.

وأضاف: «ستعقد اللجنة الخاصة أكثر من اجتماع قبل إعداد تقريرها النهائى، وسوف يتم إعطاء الفرصة كاملة لجميع رؤساء اللجان النوعية لطرح رؤية كل لجنة حول برنامج الحكومة، ثم يتم عرضه على اللجنة الخاصة فى إحدى جلساتها، وبعدها يتم إعداد تقرير كامل بجميع المحاور المطلوبة وشملها فى التقرير النهائى».

ولفت إلى أن تركيز واهتمام اللجنة الخاصة وأعضائها سيكون على برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية ومدى وصولها إلى المواطنين البسطاء ونسبة الاستفادة منها.

وكان مجلس النواب برئاسة على عبدالعال رئيس المجلس قد أعلن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، وعضوية رؤساء اللجان النوعية للمجلس، لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه بجلسة الثلاثاء الماضى.

وأكد المجلس أن اللجنة الخاصة برئاسة الشريف ستقوم بإعداد تقرير عن بيان الحكومة لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.