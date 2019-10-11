بدء التصويت المبكر في الانتخابات العامة الكندية

بدأ التصويت المبكر في تورنتو وبقية أنحاء كندا اليوم الجمعة قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة في 21 أكتوبر.

وذكرت هيئة الإنتخابات الكندية إن التصويت المبكر سيستمر حتى التاسعة مساء يوم الجمعة، قبل أن يستأنف الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء أيام السبت والأحد وعطلة الاثنين في مراكز الاقتراع المخصصة.

ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصصة فقط. ويوجد 1305 مركز اقتراع متقدم في أونتاريو و3802 مركزا في كندا.

وفي الانتخابات الفيدرالية لعام 2015، ذكرت الهيئة إن مليون و351 ألفا و796 ناخبا أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات المبكرة في أونتاريو. وأدلى 3.6 مليون شخص بأصواتهم في الإنتخابات المبكرة في كندا في ذلك العام.

ويمثل العدد الإجمالي زيادة بنسبة 71 في المائة عن الانتخابات الفيدرالية التي جرت في عام 2011، عندما صوت 2.1 مليون كندي في الإنتخابات المبكرة قبل يوم الانتخابات، ويجب أن يكون الناخب مواطنا كنديا لا يقل عن 18 عامًا وأن يثبت هويته وعنوانه.

وقال كبير مسئولي الانتخابات الكندي ستيفان بيرولت -في بيان صحفي- "في الانتخابات الأخيرة، صوت عدد أكبر من الناخبين في التصويت المبكر أُكثر من أي مرة أخرى". وأضاف "سيتم فتح مراكز التصويت المبكرة لساعات أطول، وسيكون هناك المزيد من مراكز الاقتراع المبكرة لخدمة الكنديين بشكل أفضل".

يذكر أنه يوجد في كندا الآن أكثر من 27 مليون ناخب مؤهل، معظمهم مسجلون بالفعل في قوائم الإنتخابات.