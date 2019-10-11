بوتين: تركيا لن تكون قادرة على احتواء مسلحي داعش الفارين

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من أن تركيا، التي تنفذ عملية عسكرية شمال سوريا لن تكون قادرة على احتواء مجموعات مسلحي داعش الفارين.

وقال بوتين أمام اجتماع لزعماء دول الاتحاد السوفيتي السابق، خلال زيارة إلى تركمنستان إن قوات كردية تسيطر على مناطق في شمال سوريا حيث يوجد مسلحو داعش.

وأضاف بوتين أنه بينما تهاجم قوات تركية قوات كردية، فإن مسلحي داعش "سيكونون قادرين "على الهرب بسهولة"، طبقا لنسخة طبق الأصل، نشرها مكتبه.

وتابع بوتين "إنني لست متأكدا مما إذا كان الجيش التركي سيكون قادرا على السيطرة على ذلك".

وافترض أن المسلحين الفارين من سوريا يمكن أن يعيدوا تنظيم صفوفهم في البلقان وجنوب شرق آسيا والمنطقة السوفيتية السابقة.

وأشار بوتين إلى وجود الآلاف من المسلحين شمالي سوريا والحاجة إلى تعبئة أجهزة الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة من أجل القضاء على تهديدات خروجهم من هناك إلى دول أخرى.

وتابع : "وفقا لبيانات الاستخبارات الروسية، يوجد المئات من المسلحين [شمالي سورية... إنه تهديد حقيقي لنا جميعا. كيف وإلى أين سيتحركون- عبر الأراضي التركية، وعبر أراض أخرى، في عمق سوريا سيذهبون إلى المناطق التي لا يسيطر عليها أي شخص، هل سيتنقلون عبر العراق وعبر بلدان ومناطق أخرى؟ علينا أن نفهم هذا ونعرف ونعبئ موارد استخباراتنا لوقف هذا التهديد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أول أمس الأربعاء إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سورية، مبررا ذلك بالتصدي للإرهابيين وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في سورية تساند رئيسها بشار الاسد في قتاله ضد التنظيمات المسلحة المناهضة له.