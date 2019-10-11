رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون يشيد بأداء الاتحاد الإفريقي للعبة

أشادت ماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون بجهود الاتحاد الافريقي للترايثلون خلال الفترة الماضية والتي استطاع فيه الاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون تحقيق أداء متميز انعكس على مستوى اللعبة في القارة الافريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع ملس إدارة الاتحاد الأفريقي و الجمعية العمومية واللذان اقيما على هامش البطولة العربية و الافريقية للديواثلون والتي تقام فاعلياتها بالأقصر خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2019 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و محافظة الأقصر.

وجهت كاسادو الشكر لكل من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته للعبة و كذلك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على التعاون في تنظيم البطولة العربية والافريقية بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر الدولية.

استعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد الافريقي التي تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الدولي كما تم استعراض عدد من البطولات التي استضافتها الدول الافريقية في الفترة الأخيرة و تقرير الرئيس و تقرير السكرتير العام و التقرير المالي والفني و تأهيل المدربين والحكام ومنظمي البطولات، و التحديات التي تواجه رياضة الثرايثلون في القارة الافريقية والتأكيد على الاستمرار في نشر اللعبة في القارة و جذب العديد من الدول للمشاركة في رياضة الترايثلون.

وفى سياق متصل، عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العربي و الجمعية العمومية له وذلك لتقييم الوضع الحالي و التأكيد حول العمل على تنظيم عدد اكثر من لبطولات خلال الفترة القادمة تنطلق من مختلف الدول العربية الأعضاء في الاتحاد وتوسيع قاعدة الممارسة و جذب دول جديدة للانضمام.