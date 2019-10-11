تفقد المهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من المشروعات العملاقة لمياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالبحيرة بتكلفة مليار و٢٦٩ مليون جنيه.

ومن بين هذه المشروعات: توسعات محطة صرف صحي إدكو وتضم محطتي رفع و شبكات انحدار تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة تقديرية تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار بتكلفة تقديرية ٣١٩ مليون جنيه تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع لخدمة حوالي مليون و800 الف نسمة بمركز كفرالدوار وأطراف أبوحمص، ومشروع محطة مياه الرحمانية بتكلفة تقديرية تصل الى 450 مليون جنيه ومقرر أن تدخل الخدمة فى يونيو 2020 لخدمة وتوفير مياه الشرب لعدد 290 ألف نسمة بمركز ومدينة الرحمانية واطراف مركزى المحمودية ودمنهور.

من جانبه طالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بالمحافظة فى مواعيدها المحددة مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية، مشيدًا بجهود الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع المحافظة للعمل على تلبية وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة بالاضافة إلى الجهود الكبيرة الخاصة بمشروعات الصرف الصحى العملاقة الجارى تنفيذها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.