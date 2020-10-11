مظاهرة بالدراجات مؤيدة للمثليين غرب ألمانيا

شهدت مدينة كولونيا غرب ألمانيا، اليوم الأحد، مظاهرة بالدراجات شارك فيها نحو 2000 شخص حاملين أعلام قوس قزح؛ للاحتجاج على تهميش المثليين.

وأجرى المتظاهرون في البداية بجولة في المدينة قبل أن يتجمعوا في إحدى ساحات المدينة على نهر الراين.

يشار إلى أن هذه المظاهرة هي بديل لاستعراض الفخر الذي يقام في يوليو من كل عام بمناسبة احتفالية كريستوفر ستريت، وقد تم إلغاء هذا الاستعراض في العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

من جانبه، قال هوجو فينكلس، مسئول تنظيم استعراض الفخر في كولونيا إنه تأثر بشدة للإشارة المهمة التي بعث بها المتظاهرون، لكنه قال إن المظاهرة تعد صغيرة قياسا إلى الاستعراض الكبير الذي يتم تنظيمه سنويا "لكننا نعود إلى الجذور".

وأضاف فينكلس أن ظهور الأفكار الصحيحة يمكن الشعور به في الأوقات الصعبة بالذات ومن المهم أن نبعث بإشارة حتى لا تتعرض الحقوق التي انتزعناها للخطر.

يذكر أن استعراض كريستوفر ستريت داي الذي يشارك فيه عشرات آلاف الأشخاص كل صيف، يأتي للتذكير بما وقع في مدينة نيويورك صيف عام 1969، عندما اقتحم رجال شرطة في نيويورك حانة مثليي الجنس (ستونوول إن) في شارع كريستوفر ستريت في حي مانهاتن، ما أثار انتفاضة لأيام متعددة لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا.