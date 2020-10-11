روسيا: لافروف وأوغلو يؤكدان ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق موسكو بشأن كاراباخ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ناقشا الوضع القائم في منطقة ناجورنو كاراباخ.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء اليوم الأحد، بأن الوزيرين أكدا مجددا على ضرورة التنفيذ الصارم لجميع بنود البيان المشترك لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، والذي تم تبنيه عقب محادثات موسكو يومي أمس وأول من أمس.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "جرى تبادل للآراء بشأن الوضع في منطقة نزاع ناجورنو كاراباخ ، الذي نشأ نتيجة للمفاوضات الثلاثية في موسكو يومي التاسع والعاشر من أكتوبر. وضرورة التنفيذ الصارم لجميع أحكام البيان المشترك لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وجمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، الصادر في العاشر من أكتوبر".

وكانت الاشتباكات قد تجددت بين أرمينيا وأذربيجان بالمنطقة في 27 سبتمبر الماضي. ويشار إلى أن المنطقة معترف بها دوليا ضمن حدود أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون.