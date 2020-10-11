السكة الحديد تواصل تعقيم المحطات لمواجهة كورونا

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنًا مع خطة التحديث والتطوير التي تتبناها الهيئة في مختلف القطاعات.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تجري أعمال تعقيم وتطهير جميع المحطات والقطارات قبل وبعد قيامها بالرحلة المقررة، مشيرة إلى استمرار عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية فى المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وأطلقت هيئة السكك الحديدية، حملة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويجري عمال النظافة أعمال التطهير والتعقيم للقطارات ودورات المياه، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.