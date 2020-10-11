أكد بيني ماكارثي مهاجم جنوب إفريقيا السابق، أن تدريب مواطنه بيتسو موسيماني لفريق النادي الأهلي، إضافة كبيرة، متمنيا نهائي مصري في دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماكارثي في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "بيتسو موسيماني، هو أنجح مدرب في جنوب إفريقيا، وخطوة عظيمة جدًا في مشواره التدريبي بعد تولي مهمة نادي عظيم، الأهلي فريق يحلم بتدريبه أي مدرب في إفريقيا لأن له إنجازات عظيمة واسهامات كبيرة في الكرة المصرية والإفريقية".

وأضاف: "هو مدرب رائع وسيفيد الفريق بالتأكيد، تدريب موسيماني للاهلي سيفتح الباب أمام المدربين في جنوب إفريقيا أن ينتشروا في القارة".

وعن الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أوضح: "بالتأكيد الأربعة فرق توضح مدى قوة هذه المسابقة، فريقان من المغرب وفريقين من مصر، مواجهات قوية وتعبر عن قوة المسابقة الإفريقية، أتمنى أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك، وأعتقد أن الأحمر لديه الفرصة أكثر وقلبي معهم لأن موسيماني مدربهم".

وشدد: "انا أرى نجاح الأهلي في الأفق، والزمالك فريق قوي جدًا ومن الوارد أن يحصد البطولة ولكن أعتقد أن الأهلي أقرب لأنه الأقوى على مستوى القارة، وأتمنى فوز الأهلي".

عن حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، أجاب: "أسطورة بالتأكيد عرفت الكثير عنه خلال بطولة أمم افريقيا 1998 وعلمت أنه لاعب رائع وهداف عظيم وأنه كان ضمن جيل رائع لمنتخب مصر، هو كان أحد الهدافين الذين يتطلع إليهم اللاعبين الصغار مثلي، فوز منتخب مصر في هذه البطولة كان أمرًا طبيعيًا نظرًا لأداءهم، وتقاسمي الجائزة مع حسام حسن على لقب الهداف كان شرف كبير".