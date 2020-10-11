مؤرخ ألماني: منتقدو الإسلام في بلدنا لا يتوارى خلفه سوى مواقف معادية للمسلمين

صرح مؤرخ ألماني بارز لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بأنه يرى أن الخداع اللغوي يؤثر بشكل كبير في النقاش السياسي عن الأقليات.

وذكر فولفجانج بنتس مثالا على ذلك في تصريحاته لـ"د.ب.أ" بمصطلحي "انتقاد الإسلام" و"الغرب المسيحي-اليهودي".

وأضاف بنتس، الرئيس السابق لمركز برلين لأبحاث معاداة السامية: "ما يسمى بالغرب المسيحي-اليهودي هو مصطلح مغلوط تماما"، لافتا إلى اختراعه فقط من أجل النأي عن المسلمين، ذاكرا أنه من المنظور التاريخي يعد "تهكما وصفاقة، إذا تم التظاهر اليوم كما لو أنه كان هناك شيء مشترك في الماضي".

وأضاف أن الغرب المسيحي سعى طوال ألفي عام لجعل الأوضاع غير مريحة بالنسبة لليهود قدر الإمكان - من خلال الحروب الصليبية والمذابح والحرمان من حقوق معينة.

وتابع بنتس -79 عاما- أن الحال ليس أفضل مع ما يسمى بانتقاد الإسلام، موضحا أنه لا يتوارى خلفه غالبا سوى مواقف معادية للمسلمين، وقال المؤرخ الألماني البارز: "أولئك الذين يلعبون دور ‘منتقدي الإسلام‘ في بلدنا عادة ما يكون لديهم شيء ما ضد المسلمين - حتى لو ادعوا أن الأمر ليس كذلك، وقالوا إن الإسلام فقط مخيف ويجب محاربته".

يذكر أن بنتس أثار ضجة قبل عشرة أعوام بكتابه "أعداء من الشرق... كيف يهدد الخوف من المسلمين ديمقراطتينا".