الأهلي التجاري وسامبا يندمجان في أكبر استحواذ مصرفي بالسعودية

وافق البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، على شراء منافسته مجموعة سامبا المالية مقابل 15 مليار دولار، في أكبر عملية استحواذ مصرفية هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للبنك الأهلي التجاري اليوم الأحد، أنه سيدفع 45ر28 ريال (58ر7 دولار) عن كل سهم من أسهم سامبا، ما يقدر قيمة الشركة بنحو 7ر55 مليار ريال.

كما سيطرح البنك الأهلي 739ر0 سهما جديدا لكل سهم من أسهم سامبا، عند الحد الأدنى لنسبة 736ر0 – 787ر0، حددها البنك عندما وقعا اتفاق إطاري أولي في يونيو.

ويمثل العرض زيادة نسبتها 5ر3 بالمئة عن سعر إغلاق سهم سامبا في 8 أكتوبر، عندما بلغ 50ر27 ريال وأكثر بحوالي 24 بالمئة عن مستوى سعر السهم قبل الإعلان عن مباحثات الجانبين.

وكانت بلومبرج أول من أشار إلى إجراء مباحثات اندماج.

وسيتجاوز إجمالي أصول البنك الجديد 220 مليار دولار، ليصبح بذلك ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج.

وتعادل القيمة السوقية لهذا الكيان، وتبلغ نحو 46 مليار دولار، القيمة السوقية لبنك قطر الوطني، الذي لا يزال أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تبلغ قيمتها حوالي 268 مليار دولار.

ويعد دمج البنكين المحليين الكبيرين عنصرا مهما في مبادرة "رؤية 2030" لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط من خلال خلق رواد محليين في صناعات مثل القطاع المالي.

ووفقا لبلومبرج، سيكون صندوق الثروة السيادية للمملكة، وهو صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد، أكبر مساهم في الكيان المشترك "البنك الأهلي التجاري-سامبا" بحصة تبلغ 2ر37 بالمئة.