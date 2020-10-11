أديب عن عدم إشارة الجزيرة لرسائل هيلاري كلينتون المسربة: يبدو إن الواي فاي عندهم واقع

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يهدف إلى أن يتحدث عن ثورة 25 يناير 2011 كمؤامرة، متابعا أن الحكم على التاريخ ليس في يده.

وعن رسائل البريد الإلكتروني المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عبر أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأحد، عن استغرابه من عدم إشارة قناة الجزيرة القطرية لهذا الأمر رغم أن العالم اهتز بسببه، معقبا: «يبدو إن الواي فاي عندهم واقع».

وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه الرسائل، هو إثبات أن هيلاري كلينتون، كانت على علاقة بالروس لتفوز بانتخابات الرئاسة، لافتًا إلى أن عدد هذه الرسائل ضخم.

وتضمنت رسائل البريد الخاص الذي كانت تستخدمه هيلاري أسرار وتفاصيل تكشف الدور القطري فى إشعال الأزمات فى دول وبلدان المنطقة.