أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن فريقه يرحب بعودة إسلام عيسى، جناح بيراميدز الحالي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يدرس ابرام العديد من الصفقات، في ظل عرض أكثر من 15 لاعبا على الفريق البورسعيدي.

وأضاف هاشم، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "هناك العديد من اللاعبين المطروحين للانضمام إلى الفريق وصلوا إلى 15 لاعبا، سنعرضهم على لجنة التعاقدات لنرى موقفهم".

وتابع: "أحمد مسعود حارس الفريق مميز للغاية وعدم انضمامه للمنتخب ظلم له، والمصري يرحب بعودة إسلام عيسى (لاعب بيراميدز) مرة أخرى إذا أراد ذلك، كما تعاقدنا مع 5 لاعبين لتدعيم الفريق بالموسم المقبل".

واختتم: "ترتيب الفريق لا يليق به، واجهنا ازمات مؤخرا لم يراها احد من قبل، لم نجد اي تعاطف معنا من قبل اتحاد الكرة وقت اصابة معظم اللاعبين بكورونا، وأزمة القيد ايضا منعتنا من التعاقد مع لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق".