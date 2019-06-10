الشرطة تعتقل 4 رجال بعد انفجار غرب السويد

ذكرت الشرطة السويدية، أنها اعتقلت أربعة رجال بعد انفجار وقع مساء أمس السبت، هز مبنى سكنيا في مدينة جوتنبرج غرب السويد.

ويشتبه أن الرجال الأربعة- الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و20 عاما- تورطوا في شروع في القتل وتدمير عام، طبقا لما ذكرته الشرطة اليوم الأحد.

وأصيبت فتاة بإصابات طفيفة وتلقت العلاج من قبل أفراد الإسعاف في مسرح الحادث.

وقالت الشرطة إن الانفجار دمر نوافذ وألحق أضرارا بمدخل المبنى.

ورصدت دورية شرطة وصلت في وقت مبكر إلى مسرح الحادث سيارة وهي تغادر. وتمكنت من ملاحظة لوحة ترخيص السيارة وخلال عملية تفتيش في المنطقة المجاورة، طاردت الشرطة رجلين سيرا على الأقدام، واعتقلت واحدا منهما.

وتمكن الرجل الآخر من دخول السيارة الهاربة التي تعقبتها الشرطة.

وخلال عملية مطاردة قصيرة، انحرفت السيارة عن الطريق واعتقلت الشرطة بعد ذلك ثلاثة شبان.

ولم يتضح الدافع وراء الانفجار على الفور، لكن مدينة جوتنبرج واحدة من المدن السويدية العديدة التي شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات التي ألقى فيها باللوم على الصراعات بين العصابات الإجرامية.