الأهلي: ربحنا 200 مليون جنيه من مشروع مجمع البنوك

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن مشروع مجمع البنوك الجديد في فرع الشيخ زايد، ليضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، ليضمن وجود منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، مشيرًا إلى أن ربح الأحمر منه يصل لـ 200 مليون جنيه.

وأرست المزايدة التي أجراها النادي الأهلي في وقت سابق على البنوك الوطنية الثلاثة ، الأهلي ومصر والقاهرة، بحق انتفاع في فرع الشيخ الزايد مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه.

وأوضح الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة أون تايم سبورتس": "المشروع يقتصر على فرع الشيخ زايد، حصلنا على 20% مقدما وسيتم سداد القيمة المتبقية بأقساط على مدار 3 سنوات".