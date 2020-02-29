تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الكويت، بوفاة الطبيب المصري "أحمد عبدالحميد أحمد زايد"، الذي يعمل بمستشفى الجهراء بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية في سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إلى أن الطبيب المصري الدكتور "أحمد عبدالحميد أحمد زايد" يعمل بقسم الباطنة والكلى في مستشفى الجهراء، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا.

ولفت إلى أنه يبلغ من العمر 37 عاما، ويعمل في الكويت من 6 سنوات، وأصيب منذ شهرين بالفيروس، ودخل العناية المركزة قبل شهر، وصعدت روحه إلى بارئها بعد صراع مع هذا المرض.

وقال الملحق العمالي إن القنصلية تلقت بلاغ الوفاة من "أحمد سليمان أحمد زايد"، مشيرا إلى أن الحالة الاجتماعية للمتوفي، متزوج وله ولد 7 سنوات، وبنت 6 سنوات، وطفلة 7 شهور، ومسقط رأسه في مصر العمار الكبرى مركز طوخ القليوبية، ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاته لصرفها بعد استخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وقد تم دفن الطبيب المتوفي في الكويت بمعرفة أرملته.

يذكر أن أول طبيب مصري توفى بالكويت هو الدكتور طارق حسين مخيمر، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).