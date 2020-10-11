الإمارات الأولى عربيا بمؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كورونا

حلت دولة الإمارات بالمركز الأول عربيًا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء «كوفيد-19» الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، وذلك بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي.



وحسب نتائج المؤشر، التي تغطي 122 دولة، جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية، مدعومة بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي يأتي في مقدمتها النظام المؤسسي القوي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع المستوى التعليمي للسكان، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام».



وانعكس الأداء القوي للدولة بمختلف مؤسساتها خلال التعامل مع الجائحة منذ بدايتها وحتى الآن على النتائج المتحققة، إذ جاءت الإمارات ضمن المراكز الـ25 الأولى عالميًا في العديد من المؤشرات الفرعية، بعدما حلت في المركز الخامس في مؤشر المستوي الصحي للسكان، والمركز 15 في مؤشر قوة سوق العمل، والمركز 17 في مؤشر مستوى الدين، والمركز 19 في مؤشر الحوكمة ورأس المال الاجتماعي، والمركز 21 في مؤشر الاقتصاد الرقمي.



ووفق المؤشر، لعب المستوى المرتفع للقدرات والإمكانات الرقمية على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي دورًا حاسمًا في التخفيف من الآثار السلبية على الكثير من القطاعات كما سيكون لها دور كبير خلال مراحل التعافي وإعادة البناء.



وعلى الرغم مما صاحب بداية الأزمة من تأثيرات طالت كثيرًا من دول العالم، أكد التقرير أن الإمارات ودولا مثل لوكسمبورغ وسنغافورة وإسرائيل ومالطا وأيرلندا، أظهرت مرونة اقتصادية كبيرة تدعم من قدراتها على التعافين إلى جانب ما تتمتع به من نظم مؤسسية قوية، وبنية رقمية متطورة ونسب تعليم مرتفعة.