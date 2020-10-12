تقرير: رئيس الأرجنتين يؤكد أن سوق العملات في البلاد بحاجة إلى تنظيم

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن سوق العملات في بلاده فوضوية ويجب أن "يتم تنظيمها".

وفي مقابلة شاملة مع بوابة "كوهيت" الإخبارية الألكترونية المحلية، اشتكى الرئيس من أن خروج مبالغ كبيرة من الدولارات من البلاد وكذلك الطلب المستمر من المواطنين للاحتفاظ بالدولار قد جعل البلاد في وضع غير مستقر.

وفي منتصف سبتمبر، أضافت الأرجنتين قيودا صارمة على مشتريات الدولار للأفراد والشركات، ولكن التدابير لم تحقق نجاحا كبيرا في الحد من الطلب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال فرنانديز: "عندما وصلنا شهر ديسمبر، وجدنا أنفسنا مع بنك مركزي ضعيف، بدون احتياطيات، فارغ ، مع القليل من الدولارات المتاحة.. نريد إعطاء الأولوية لاستخدام هذه الدولارات لشراء مدخلات للواردات".

وتسبب الارتفاع في قيمة الدولار في السوق الموازية في جعل الأمور أكثر تعقيدا. ومع ذلك، قال فرنانديز، إن المساعدة من صندوق النقد الدولي ستساعد في حل أزمة العملة.

وأضاف: "سوق العملات فوضوية للغاية ويجب أن نقوم بتنظيمها".