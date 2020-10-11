شركة باسف الألمانية تكشف سبب تسرب مادة خطرة في نهر الراين

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أعلنت شركة باسف الألمانية للكمياويات، أنها توصلت إلى السبب وراء تسرب مادة كيماوية خطرة على المياه في نهر الراين.

وقال متحدث باسم الشركة في لودفيجسهافن، اليوم الأحد، إن "خبراء حددوا مصدر التسرب وأوقفوه".

وأوضح أن التسرب حدث نتيجة تداخل بين العديد من الأنظمة الفرعية وتدفقات لمياه الصرف.

يذكر أن كمية تقدر بـ300 كيلوجرام من مادة ايميدازول تسربت في مياه نهر الراين أمس السبت، وهذه المادة مصنفة ضمن الشريحة الثانية للمواد الكيماوية الخطرة على المياه.

كانت القياسات في محطة المعالجة التابعة لباسف أسفرت عن وجود تركيزات عالية في المياه، وفي أعقاب ذلك قررت الشركة إغلاق المحطة المخصصة لإنتاج المواد الأولية التي تدخل في الإنتاج الدوائي ومستحضرات التجميل.

وأضافت باسف، أنها لا تتوقع وجود خطر على الكائنات المائية وذلك بالنظر إلى حجم الكمية المتسربة وتخفيف تركيز المادة المذابة في نهر الراين.

ومن المنتظر أن تعاود محطة المعالجة التابعة لباسف عملها مرة أخرى بعد حل المشكلة.