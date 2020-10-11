معرض فني بمركز طلعت حرب احتفالا بذكرى أكتوبر

شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري في العصر الحديث"، شارك فيها اللواء أركان حرب ناجي عبد العزيز شهود، أحد أبطال وقادة الحرب، احتفالًا بذكرى النصر.

واستعرض شهود خطة تحرير أرض سيناء منذ حرب الاستنزاف وحتى النصر، وكذلك الجهود المبذولة في إحلال السلام واستعادة الأرض كاملة، وحث الشباب من رواد المكتبة على الحفاظ على الوطن وعدم الاستجابة لدعوات قوى الشر.

وتم افتتاح معرض فنون تشكيلية، وعرض نتائج المسابقة الفنية لأطفال حي زينهم خلال شهر أكتوبر، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين في المسابقة، وأعقب المعرض في السابعة مساءً مسرحية بعنوان "عودة شهيد" قدمتها فرقة "كولينكا".