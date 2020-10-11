واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك (المعزول)، هجومه على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، مشيرًا إنهما يستقويان بمنظمات خارجية ضده.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت عدة قرارات ضد منصور من شأنها عزله من رئاسة نادي الزمالك وإيقافه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، كما أرسل اتحاد الكرة اخطارًا للاتحادين الإفريقي والدولي بالعقوبات.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "ما يحدث تخريب للرياضة المصرية، وسأقوم بارسال مذكرة للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، وسأبلغهما بأنني رئيس النادي وفق انتخابات جمعية عمومية وحصلت على أكبر عدد من الاصوات، أكثر من محمود الخطيب".

وأضاف: "يا أجهزة الدولة لقد أصبحت مضطرًا لابلاغ الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية، لابد أن أرد، يا دولة أنا مانع الشباب الغاضب من النزول للشارع، ورفضت الشكوى للجهات الدولية".

وشدد: "ألست معزولا الأن، سأظهر يوميا بصفتي الشخصية وأهاجمكم، الموضوع أصبح في تصاعد، وكأن مرتضى منصور ترامب أو جيفارا".

واختتم: "الزمالك أصبح له درع وسيف، وسنذهب للمحكمة معتمدين على الله، لا أضمن أحكام، ولكن نضمن أن البلد فيها قضاء عادل، وأقول لوزير الشباب والرياضة، انت مؤدب ومحترم ونظيف إياك أن تخاف أو تهتز، انت أقوى وأشرف من الجميع".