جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في أداء البوابات الإلكترونية

حصدت جامعة بني سويف المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، في تقييم مؤشرات آداء بوابة الجامعة الإلكترونية للربع الأول من العام 2020/ 2021، بنسبة 100% في تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائي.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، في بيان اليوم الأحد، بدور الجامعة وجهودها في ملف التحول الرقمي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية التى تتيح الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول، وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا؛ لتأخذ دورة العمل الطبيعية، مع إتاحة عدة وسائل استعلام.

وقال إن استراتيجية جامعة بني سويف للتحول الرقمي تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسي؛ لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بعملية تطوير مؤسسي للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي ومستدام، وذلك في إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.

وهنأ حسن، إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على التقييم المتميز، على رأسهم الدكتور هاني النشار المدير التنفيذي للمعلومات ومدير إدارة المشروعات، وفريق العمل بمشروع البوابة الإلكترونية ومهندسي فريق التطوير بالبوابة ومعاونيهم من فريق البوابة الإلكترونية.

وطالب بضرورة الحفاظ على المركز الأول، مضيفا أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بعدة معايير منها تعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها، وزيادة معدلات زيارات الموقع، ونشر الأخبار بـ 4 لغات، والنشرات الأسبوعية، وتطبيق الموبايل، والتحول الرقمي والتعليم عن بعد، وعرض نتائج الطلاب.