 لوكاكو ينهي نظافة شباك إنجلترا بعد 6 مباريات - بوابة الشروق
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لوكاكو ينهي نظافة شباك إنجلترا بعد 6 مباريات

أمير نبيل
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 7:16 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 7:16 م

سجل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هدفاً لمنتخب بلجيكا في مرمى إنجلترا، خلال مباراة المنتخبين بدوري أمم أوروبا لينهي رقما مميزا للأسود الثلاثة.

واحتفظ منتخب إنجلترا بنظافة شباكه في 6 مباريات متتالية بكل البطولات، إذ يرجع آخر هدف مُني به المرمى الإنجليزي، إلى تاريخ 11 أكتوبر وكان قد سُجل بواسطة منتخب التشيك.

وخلال مباراة اليوم الأحد افتتح لوكاكو التسجيل بمرمى جوردان بيكفورد، بالدقيقة 16 من ركلة جزاء، وبنفس الطريقة رد زميله السابق ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 39 ليعدل النتيجة للإنجليز.


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