ديوان المستشارية الألمانية يدافع عن حظر الإقامة بعدة ولايات بسبب كورونا

دافع هلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، عن إجراء حظر الإقامة الفندقية بالنسبة للقادمين من بؤر كورونا الخطيرة في العديد من الولايات الألمانية، والرامي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الاولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد إن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام بلغ " في ولاية مكلنبورج-فوربومرن عند مستوى 5 وفي ولاية برلين عند أكثر من 60، فإذا حدثت مثل هذه الاختلافات في معدلات الإصابة، فأعتقد أن من البديهي تماما أن يسعى كل واحد إلى حماية نفسه، وهذا أمر لا مفر منه في النهاية".

كانت غالبية الولايات الألمانية قررت يوم الأربعاء الماضي عدم السماح للقادمين من بؤر كورونا الخطيرة داخل ألمانيا، بالإقامة الفندقية فيها إلا إذا كانوا يحملون نتيجة سلبية لاختبار كورونا، لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

ويسري هذا الإجراء على المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات الجديدة عن الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وقد قوبلت هذه القاعدة بانتقادات متكررة.

وأضاف براون أن المهم بحق هو أن تبقى حدود هذا المعدل داخل المدن تحت مستوى الـ 50 حالة "فإذا ما أنجزنا هذا، فلن يكون هناك مشكلة في تنقل السائحين"، وتابع أن الكثير من الولايات كانت قلقة حيال زيادة عدد الإصابات في المناطق السياحية، وقال إنه لهذا السبب فإن حظر الإقامة الفندقية "إجراء طارئ حقيقي".