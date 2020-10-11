ديديه جوميز: إدارة الإسماعيلي لم تستطلع رأيي في انتقال المحمدي للأهلي

تحدث الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلي، عن باهر المحمدي، قائد ومدافع قلعة الداروايش.
وقال جوميز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار :"باهر المحمدي من أفضل وأهم اللاعبين داخل الإسماعيلي ولكن إدارة النادي لم تتحدث معي نهائيًا بشأن بيعه".
وشدد: "الإسماعيلي لم يعرض علي رحيل باهر المحمدي إلى النادي الأهلي نهائيًا ولم يتم أخذ رأي في ذلك الملف".
وأوضح :"باهر من أفضل المدافعين وهو لا يتحكم في قراره ولكن الإسماعيلي هو صاحب القرار في رحيله بسبب إلتزامه بعقد مع الدروايش".
وأتم: "باهر قادر على اللعب في أي نادي داخل مصر وسيحقق نجاحات عظيمة إذا احترف خارج مصر".