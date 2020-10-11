ديديه جوميز: إدارة الإسماعيلي لم تستطلع رأيي في انتقال المحمدي للأهلي

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تحدث الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلي، عن باهر المحمدي، قائد ومدافع قلعة الداروايش.

وقال جوميز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار :"باهر المحمدي من أفضل وأهم اللاعبين داخل الإسماعيلي ولكن إدارة النادي لم تتحدث معي نهائيًا بشأن بيعه".

وشدد: "الإسماعيلي لم يعرض علي رحيل باهر المحمدي إلى النادي الأهلي نهائيًا ولم يتم أخذ رأي في ذلك الملف".

وأوضح :"باهر من أفضل المدافعين وهو لا يتحكم في قراره ولكن الإسماعيلي هو صاحب القرار في رحيله بسبب إلتزامه بعقد مع الدروايش".

وأتم: "باهر قادر على اللعب في أي نادي داخل مصر وسيحقق نجاحات عظيمة إذا احترف خارج مصر".