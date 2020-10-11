النمسا تهزم إيرلندا الشمالية في دوري أمم أوروبا

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فاز المنتخب النمساوي لكرة القدم على مضيفه إيرلندا الشمالية 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني بدوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب النرويجي على نظيره الروماني 4 / صفر.

ويدين المنتخب النمساوي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميكائيل جريجوريتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب النمساوي رصيده على ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب النرويجي، حيث كان المنتخب النمساوي تغلب عليه 2 / 1.

وفي المقابل توقف رصيد منتخب إيرلندا الشمالية عند نقطة واحدة في المركز الرابع الاخير. وفي المباراة الثانية، اكتسح المنتخب النرويجي ضيفه الروماني 4 / صفر.

وتقمص إيرلينج هالاند دور البطولة للمنتخب النرويجي بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 13 و64 و74، فيما سجل الهدف الرابع ألكسندر سورلوت في الدقيقة 39.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الروماني عند أربع نقاط في المركز الثالث.