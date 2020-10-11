العراق يستأنف غدا الرحلات المجدولة من وإلى إيران

أعلن وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من وإلى قطاعات جمهورية إيران الإسلامية "طهران ومشهد" بداية من يوم غد الاثنين.

وأوضح الشبلي، في بيان نُشر على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك، أن "استئناف الرحلات تم بعد استحصال الموافقات من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران، وبالعكس (والتي توقفت من 25 سبتمر) بطلب من السلطات الإيرانية".

وأكد حرص الوزارة وإدارة الناقل الوطني على "إعادة العمل بهذا الخط المهم مع تعزيز إجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات إضافة إلى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الإصابة بوباء كورونا".