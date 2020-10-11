إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.