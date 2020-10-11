 إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 1:17 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 1:17 م

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.


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