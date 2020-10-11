الكويت تصدر 65 تدبيرا احترازيا ضد الشركات المخالفة خلال سبتمبر الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن التدابير الاحترازية على الشركات تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.

وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقارات والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال استكملت 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصا خلال شهر سبتمبر الماضي فضلا عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.