كريم طارق: سأنتقل لناد جماهيري بنهاية الموسم

أكد كريم طارق جناح فريق نادي بتروجت والمعار لصفوف طلائع الجيش، أنه يمتلك العديد من العروض داخل الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه سينتقل لناد جماهيري بنهاية الموسم الجاري.

وقال كريم في تصريحات تلفزيونية: "التفاوض يكون مع النادي، أنا لست لاعب حر ويتبقى ليه موسم أو اثنين في تعاقدي مع بتروجيت، لدي عروض كثيرة لكني أبعد نفسي عن تلك الأمور وأركز داخل الملعب".

وأضاف: "سأبحث عن العروض الأفضل لي، وهدفي أن التواجد في نادي جماهير لكي أضيف شيئًا لتاريخي وبطولاتي، وتفكيري حاليًا الانضمام لـ منتخب مصر".

وعن تفضيله الأهلي ام الزمالك؟، أجاب: "شرف لأي لاعب أن يلعب في أي ناد منهما، سأنظر إلى النادي الذي سأشارك فيه بشكل أكبر، وسأصلي استخارة وبعدها سأقرر وجهتي".