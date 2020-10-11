ألمانيا: منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

أعلن منظمو مهرجان "أفلام الطبيعة" الألماني اليوم الأحد، عن منح جائزتي المهرجان لعام 2020 للفيلم الوثائقي "على الجليد الرقيق" عن التغير المناخي، وفيلم " في مملكة الفولجا" عن نهر الفولجا الروسي.

وقد تم منح الجائزتين مساء اليوم، والتي تُقَدَّر قيمة كل واحدة بـ10000 يورو، في الفئتين الرئيسيتين "الإنسان والطبيعة" و"الطبيعة البرية".

وقد أُقِيْمَ المهرجان عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية لأفلام الطبيعة تمنح هذه الجوائز منذ عام 2008.

وذكر المنظمون أن لجنة التحكيم تأثرت بشدة بفيلم " على الجليد الرقيق"، مشيرين إلى أن الفيلم وضع، كما في أفلام الجريمة، أمام أعين المشاهدين مخالفتهم الشخصية (بحق الطبيعة) " حيث عرض في صور جميلة تأثيرات التغير المناخي على مناطق معروفة بقدر ضئيل".

وأضاف المنظمون أن التناول في فيلم الفولجا كان بطريقة أكثر فكاهية " فالمشاهد يتعلم شيئا عن روسيا من خلال مشاهدة القُنْدُس الروسي".