 جهاز أسيوط الجديدة يرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موسم الشتاء - بوابة الشروق
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جهاز أسيوط الجديدة يرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موسم الشتاء

فهد أبو الفضل:
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 2:16 م

شهدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اصطفاف كافة معدات وسيارات الجهاز والشركات العاملة بالمدينة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل، والتى تتكون، لوادر وأوناش وسيارات كسح وكيبوتة سحب المياه وسيارات باسكت وقلابات وعربات تنك مياه.

وأكدت عمار ضرورة جاهزية جميع محطات الصرف والعمل بكامل طاقتها وتطهير جميع الغرف وبالوعات صرف المطر وإجراء تجارب عملية في أماكن تجمع المياه.

وشددت رئيس الجهاز، في بيان صحفي اليوم الأحد، على جميع الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الأماكن بالمدينة، مع اتخاذ كافة التدابيروالإجراءات الاحترازية، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتنسيق مع محافظه أسيوط وشركة المياه.

 


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