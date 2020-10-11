وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبدأ خطوات لإعادة فتح الاقتصاد

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بأن إسرائيل تعتزم تخفيف قيود الإغلاق في الأيام المقبلة في ظل تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول، خلال تفقد جناح لعلاج مصابي كورونا في مستشفى رمبام في حيفا، إن من بين أولى الخطوات التي قد تدرسها الحكومة "افتتاح منظم وتدريجي ومستهدف ومراقب" للأعمال التي لا تتضمن التعامل مع الجمهور.

وأضاف: "سنتخذ خطوات تخضع للمراقبة".

وقد تراجع معدل انتشار كورونا في إسرائيل الأسبوع الماضي، مع دخول إسرائيل الأسبوع الرابع من الإغلاق.

وسجلت إسرائيل إجمالا أكثر من 290 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 1900 حالة وفاة.