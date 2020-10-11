سلوفاكيا تعتزم حظر جميع الفعاليات العامة وإغلاق المدارس الثانوية

تعتزم سلوفاكيا اعتبارا من يوم الخميس المقبل تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء جائحة (كوفيد – 19) بعد أن وصلت حالات الإصابة اليومية إلى مستوى قياسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصحة ماريك كرايتشي ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأوضح الوزير أن تلك التدابير تشمل المطالبة بارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن المفتوحة أيضا وحظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص وفي أماكن تقديم المشروبات والمأكولات المغلقة وإغلاق المدارس الثانوية.

وسجلت سلوفاكيا 1887 إصابة جديدة يوم الجمعة، في مستوى قياسي هو الثالث على التوالي، كما تم تسجيل 1054 إصابة جديدة أمس السبت.