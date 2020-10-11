عمدة العاصمة الألمانية يصف إجراء حظر الإقامة الفندقية بغير المنطقي

أعلن ميشائيل مولر، عمدة ولاية برلين الألمانية، أنه سيتم التشاور من جديد يوم الأربعاء المقبل حول إجراء حظر الإقامة الفندقية الذي قررته العديد من الولايات للتصدي لانتشار فيرس كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأحد: "نحن نرى الان في كل أنحاء ألمانيا كيف أن الأعداد ارتفعت على الأقل في المدن الكبرى بوجه عام، ولذا فإن حظر الإقامة الفندقية على سبيل المثال بين ولايتي برلين وبراندنبورج (المتجاورتين) غير منطقي".

وأضاف مولر: "لدينا مئات الالاف من العمال المتنقلين كل يوم، وهؤلاء يلتقون ببعضهم البعض في أسواق تجارة التجزئة، وفي وسائل النقل، وفي العمل، وبعد ذلك لا يتم السماح لأحد سكان برلين بالمبيت ليومين في غابة شبريه فالد (في ولاية براندنبورج)، فهذا ليس منطقي".

كانت غالبية الولايات الألمانية قررت يوم الأربعاء الماضي عدم السماح للقادمين من بؤر كورونا الخطيرة داخل ألمانيا، بالإقامة الفندقية فيها إلا إذا كانوا يحملون نتيجة سلبية لاختبار كورونا، لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

ويسري هذا الإجراء على المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات الجديدة عن الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وقد قوبلت هذه القاعدة بانتقادات متكررة.