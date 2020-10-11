فيروس كورونا يؤجل مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية

أعلنت رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية اليوم الأحد تأجيل مباراة فريق نيو إنجلاند بيتريوتس ضد دنفر برونكوز، المقرر إجراؤها غدا الإثنين، للمرة الثانية بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد - 19.

لم يتم الكشف عن الموعد الجديد لإقامة اللقاء. وتم إغلاق مركز تدريب فريق بيتريوتس، بعد أن ثبتت إصابة لاعب آخر بالفيروس. واضطر بيتريوتس عدم اشراك لاعبه كام نيوتن خلال لقائه ضد كانساس سيتي (حامل اللقب) الأسبوع الماضي، بعدما جاءت نتيجة اختبار اللاعب إيجابية.

ويذكر أنه تم تأجيل مباراة تينيسي تايتانز ضد بيتسبورج ستيلرز، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، حتى وقت لاحق من الموسم الحالي، بعدما ثبت إصابة لاعب آخر من تايتانز وأحد أعضاء الفريق بالفيروس.