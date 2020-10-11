أحمد فهمي عن خلافه مع شيكابالا: أساء لجماهير الأهلي

روى الفنان أحمد فهمي، تفاصيل مشاجرته مع لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، التي نشبت بينهما خلال حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.

وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء السبت، إن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مصطفى سيف العماري دعاه ليصلح بينه وبين شيكابالا، حيث كانت نشبت بينهما مشاجرة في السابق بسبب الإساءة المتبادلة بين الأخير وبعض من جماهير النادي الأهلي في مباراة السوبر.

وتابع أنه توجه ليسلم على شيكابالا، حيث قال له اللاعب «أنا كنت أقدر أعمل اللي أنت عملته بس مارضتش.. ده احنا كلنا في طبق واحد»، مشيرًا إلى أنه ذكره بإساءته لجماهير النادي الأهلي.

وأضاف أن شيكابالا رد عليه بشكل غير لائق وسب النادي الأهلي وجماهيره بألفاظ خارجة، معقبا: «أنا كابو وأهم حاجة بالنسبة لي في الدنيا النادي وجماهيره».

ولفت إلى أنه رد إساءة جمهور النادي الأهلي، بألفاظ مسيئة لشخص شيكابالا، مشيرًا إلى أن أمير مرتضى منصور حاول أن يهدئ الأمور بينهما.

وتابع: «حازم إمام قالي ماتزعلش يا فهمي، ودي كبيرة جدًا عندي»، مشيرًا إلى احترامه لنادي الزمالك.

وأشار إلى أنه رفض الصلح بعد الخلاف الأخير، معقبًا: «النادي الأهلي خط أحمر».

جدير بالذكر، أنه لم تنجح محاولات الصلح بين محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد ولاعب وسط نادي الزمالك، والفنان أحمد فهمي، ونشبت بينهما أزمة خلال حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة الزمالك السابق.