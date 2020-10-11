لم يدر في خلد عاملين في سوبر ماركت في مدينة تسفيكاو شرقي ألمانيا، أن تذكير أحد العملاء بضرورة ارتداء الكمامة سيتسبب في أحداث عنيفة داخل المحل.

وذكرت الشرطة، اليوم الأحد، أن الرجل دخل إلى السوبر ماركت دون ارتداء كمامة، فأشار إليه عاملون بضرورة ارتداء الكمامة، وعندها هُرِع الرجل -38 عاما- إلى سيارته فارتدى خوذة من خوذ العصر الوسيط وجلب بلطة وهجم بها داخل السوبر ماركت.

وأسفر الهجوم عن حدوث تلفيات في واق زجاجي عند خزينة الدفع.

وبعد أن أسفرت نتيجة اختبار عن ارتفاع نسبة تركيز الكحول في دمه، تم سحب رخصة القيادة منه، وتدرس الشرطة ما إذا كان الرجل قد ارتكب مخالفة لقانون حيازة الأسلحة.