أمن سوهاج يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس في ترعة الفاروقية بناحية مركز أخميم.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مركز شرطة أخميم، بتوجيهات من اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، وبإشراف من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، أن الفتاة تم قتلها من طرف أشقائها عن طريق فصل رأسها عن جسدها وإلقاء الجثة في ترعة الفاروقية، بينما تم التخلص من الرأس بمنطقة محيطة بعد ربطها بعدد من الحجارة لتسقط في قاع المياه، حرصًا على عدم كشف الواقعة.

وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة في عن ضبط المتهين بعد حدوث الواقعة بـ72 ساعة فقط، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم قاموا بقتل شقيقتهم بسبب سوء سلوكها، كما قاموا بالإرشاد عن الموقع الذي قاموا بالتخلص فيه من الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإرفاقه بالمحضر الأساسي للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.