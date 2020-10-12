مصرفيو هونج كونج يخسرون وظائفهم لصالح منافسين لهم من الصين

بدأ المصرفيون الاستثماريون المحليون في هونج كونج، يخسرون بشكل سريع مكانتهم كصانعي الصفقات بالمدينة، ليحل محلهم منافسون من بر الصين الرئيسي، يشغلون الآن غالبية الوظائف العليا في أكبر مركز مالي في آسيا.

وبينما بدا التحول حتميا منذ فترة طويلة في ضوء زيادة عدد المواهب في بر الصين الرئيسي والدور المهيمن لشركات الإصدار الأوراق المالية الصينية في هونج كونج، تزعج وتيرة التغيير الأخيرة، حتى بعض المخضرمين بالصناعة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويقولون إن ذلك يفسره بشكل جزئي احجام بين شركات أوراق مالية صينية عن توظيف وترقية موظفين من هونج كونج بعد احتجاجات مناهضة للحكومة هزت المستعمرة البريطانية سابقا في عام 2019.

ووفقا لشركة روبرت والترز للتوظيف، تراجعت حصة المحليين من الوظائف المصرفية الاستثمارية بالمدينة إلى حوالي 30 بالمئة مقابل 40 بالمئة قبل عامين، مع شغل 60 بالمئة من الوظائف الآن من جانب موظفين من بر الصين الرئيسي و10 بالمئة من جانب رعايا أجانب.

كذلك كان الاتجاه سائدا في المناصب العليا في قطاع الصناعة، حيث يشغل المديرون من بر الصين الرئيسي أكثر من نصف الوظائف الكبيرة، حسبما أظهرت تقديرات شركة ويليسلي للابحاث الخاصة بالوظائف التنفيذية.