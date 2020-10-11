الزراعة: تنظيم يوم حقل للقطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ

نظم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعيه، يوم حقل، اليوم الأحد، لمحصول القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ.

وقام مدير معهد بحوث القطن هشام مسعد، بتقديم شرح تفصيلى لأهم الأصناف والهجن المستقبلية وخطة المعهد فى إنتاج الأصناف الجديدة ورؤيتة خلال 10 سنوات القادمة.

وأطلع الحضور، على الصنف الجديد "جيزة 97" الذى سيتم التوسع فيه من الموسم القادم، إلى جانب عرض لأهم إبتكارات المعهد فى مجال الغزل والكيمياء، مؤكدا على مواصلة العمل لتوفير كافة المعلومات المتاحة للمزارعين لزيادة المحصول.

ومن جانبه، شدد رئيس مركز البحوث الزراعية محمد سليمان، على أهميه مواصلة العمل والتركيز على إنتاج أصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة فى إستهلاك المياة، إلى جانب العمل على تقليل تكاليف الإنتاج مع ضرورة المحافظة على صفات وجودة القطن المصري وتوفير التقاوي النقية.