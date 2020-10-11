قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، منح مهلة لـ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية بعزله من منصبه، قبل التصعيد القضائي.

وأكد العسال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": ننتظر أشرف صبحي بصفته السلطة التنفيذية الثالثة أن يعبر عن إرادة وكبرياء الدولة وأن يصدر قراره طبقًا للأحكام، و ليس لنا علاقة بقرار اللجنة الأولمبية لأنه هو والعدم سواء، كبير الهيئات الرياضية هو وزير الشباب والرياضة، وإذا أخطأت هيئة من الهيئات مثل اللجنة الأولمبية يكون الرد عند وزارة الرياضة، ونادي الزمالك ذهب للكبير، ونطالبه بأن يبحث في هذا الأمر ويمارس دوره الرقابي طبقًا للقانون".

وتابع: "الوزير إما أن يصدر قرار إيجابي بالغاء قرار اللجنة الأولمبية أو يصمت، وحال اتخاذه موقفًا سلبيًا هو ما سنطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا، لن نطعن على قرار اللجنة الأولمبية ولكن نطعن على قرار وزير الشباب والرياضة السلبي عن القيام بدوره في إلغاء قرار اللجنة الأولمبية".

وشدد: "مرتضى منصور منح وزير الرياضة فرصة 4 أو 5 أيام، ومندهش من صمته، لا يليق بأي حال من الأحوال إلا أن تصدر قرار ببطلان قرارات الأولمبية، هل أنت كسلطة تنفيذية ستصطدم بالسلطة القضائية والتشريعية في البلاد، وتعلن عن إرادتك المخالفة للقانون، هذه كارثة".

واختتم: "هناك حكم قضائي قديم منذ عامين في أزمة مشابهة والوزير لم ينفذه، يمكننا أن نرسل إنذارًا على يد محضر لتنفيذ الحكم القديم، عليك إعلان رغبتك ببطلان قرار اللجنة الأولمبية يا وزير الرياضة".