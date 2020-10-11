الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع كارول ميتس

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أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع مدافع منتخب إستونيا كارول ميتس قادما من نادي ايك السويدي وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :" وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً احترافياً مع مدافع منتخب إستونيا كارول ميتس لمدة سنتين مع أحقية التجديد لسنة ثالثة إضافية".

وذكر النادي أيضا أن اللاعب وقع على العقود "بعد تجاوزه للفحوص الطبية بنجاح في المستشفى السعودي الألماني بالدمام الراعي الطبي للنادي".

يذكر أن ميتس /27 عاما/ لعب لنادي فايكنج النرويجي في 2015 ثم انتقل لنادي إن إيه سي بريدا الهولندي في 2017 وكانت آخر محطاته الاحترافية بنادي ايك السويدي في 2019. كما شارك ميتس مع المنتخب الإستوني في 65 مباراة حتى أصبح قائد دفاع المنتخب الإستوني.

ويستعد الاتفاق السعودي لمواجهة مضيفه الاتحاد يوم 18 أكتوبر الجاري، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين. وكان الاتفاق أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد أن جمع 42 نقطة.