محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، برؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات والأجهزة المعنية.

ووجه الغضبان رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود في العديد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطن، والمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

وناقش الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة التي تتم بالأسواق، ومتابعة الأسواق بعد إزالة الإشغالات منعًا لعودتها مرة ثانية، بما يتناسب مع الشكل الحضاري للمحافظة، موضحًا أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما وجه محافظ بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي بالمحافظة، وإقامة مصارف لمياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادًا لتساقط الأمطار في موسم الشتاء المقبل.

واستعرض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء، وتركيب بالوعات أمطار للمناطق التي تشهد تكدس للمياه للتعامل المبكر مع سقوط الأمطار، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.