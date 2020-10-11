 استقالة مديرة وزارة المالية الإسرائيلية بعد ستة أشهر من توليها منصبها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استقالة مديرة وزارة المالية الإسرائيلية بعد ستة أشهر من توليها منصبها

د ب أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 5:30 م | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2020 - 5:30 م

استقالت مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية كيرين تيرنر إيال، من منصبها في أحدث استقالة لمسؤول رئيسي بالوزارة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والاضطراب السياسي الذي أعاق إقرار ميزانية 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن استقالة كيرين تأتي بعد ستة أشهر فقط من توليها منصبها.

وتم الإعلان عن استقالتها اليوم الأحد في بيان مشترك من جانب وزير المالية إسرائيل كاتس، وتأتي بعد استقالة شاؤول مريدور، رئيس قسم الميزانية، والمحاسب العام روني حيزكياهو.

وسيتولى مدير هيئة الضرائب، إيران ياكوف، ذلك المنصب مؤقتا.

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