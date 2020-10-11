مختار نوح: حديث الرئيس دايما طالع من القلب

علق مختار نوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عدم التصالح مع من يريدون هدم مصر، ويؤذون الشعب.

وقال نوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن حديث الرئيس دائما يخرج من القلب، مضيفًا أن لخص حديثه اليوم حول عدم التصالح مع من يحاولون هدم الدولة، كالقرآن حينما قال «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا».

وتابع؛ «لا بد أن تكون توبة مع العمل الصالح وليس الفساد والسوء والعمالة والجاسوسية، وبعد آداء العقوبة المستحقة»، قائلا إن الإخوان دائما ما يضعون شرط التفاوض حتى يتوقفوا عن التصعيد.

واستطرد: «لا تفاوض مع منتصر ودولتنا منتصرة ضدهم»، لافتا إلى أن كثيرا من المنتمين إلى الإخوان الهاربين في تركيا وقطر، يتواصلون معه ويشتكون له من أحوالهم المعيشية، ويستفسرون منه عما يجب أن يفعلوه حتى يعودوا إلى مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 بثها التلفزيون المصري اليوم، إنه «لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر»، مؤكدا أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة.