متحدث المتحدة للخدمات الإعلامية: معارك الجيل الرابع نتجت عن الخلط بين الحرب والسياسة

عبر المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، عن فخره واعتزازه بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمسلسل «الاختيار».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، إن فريق المتحدة للخدمات الإعلامية شعر بالمسؤولية لتكليف الرئيس لهم بمزيد من الأعمال على غرار مسلسل الاختيار.

وفي سياق منفصل، أشار إلى إن حروب كل من الجيل الأول والثاني والثالث كانت بين الجيوش وليست سياسية، قائلا إن اليوم أصبح هناك خلط بين الحرب والسياسة سويا، ما نتج عنهم ما يسمى بحروب الجيل الرابع.

وأوضح أن الجيل الرابع جاء نتيجة تقدم وسائل الإعلام، والدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والقوى الكبرى وأجهزتها الاستخباراتية، مشيرًا إلى أن المصطلح ظهر بوضوح في سبتمبر لعام 2011.

ولفت إلى أن حروب الجيل الرابع عبارة عن حرب بين دولة ولا دولة، موضحًا أنها معارك طويلة الأمد وغير متكافئة؛ تعمل على الإرهاب والتخريب والهجوم الثقافي وخلق التنافض بين الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن جهة اللا دولة في حروب الجيل الرابع تعمل على زعزعة استقرار الدولة بخلق تناقض بينها وبين والمجتمع، من خلال استخدام حقائق بنسبة 80%، و20% أكاذيب يستخدموها لاستهداف البلاد.

وتابع أن الشعب هو من يحمي البلد في حروب الجيلين الرابع والخغ، قائلا إن الدولة وجيشها ليست فقط المسؤولة، وهو ما ينعكس على أهمية دور المجتمع المدني والأحزاب والإعلام في ترسيخ الوعي لدى المواطنين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32 اليوم، إن حروب الجيلين الرابع والخامس مستمرة ضد مصر لاستفزاز الرأي العام والتشكيك في قيادته والقوات المسلحة.