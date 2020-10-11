ملادينوفيتش وبابوش تفوزان بلقب رولان جاروس لزوجي السيدات للموسم الثاني تواليا

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دافع الثنائي المكون من الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش والمجرية تيميا بابوش عن لقب زوجي السيدات ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) .

وتوج الثنائي ملادينوفيتش / بابوش باللقب اليوم الأحد بالفوز 6 / 4 و7 / 5 على الثنائي المكون من التشيلية أليكسا جواراتشي والأمريكية ديزيريه كرافتشيك في المباراة النهائية للبطولة.

وأصبح الثنائي ملادينوفيتش / بابوش أول ثنائي يدافع عن لقب رولان جاروس في منافسات زوجي السيدات منذ توج الثنائي المكون من أنابيل ميدينا جارجيوس وفيرجينيا روانو باسكوال باللقب في 2008 و2009 .

وحسم الثنائي ملادينوفيتش / بابوش المجموعة الأولى من المباراة في 48 دقيقة فقط ثم استكمل الفوز بالمباراة دون عناء كبير.

وحالت القيود الصحية المطبقة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) الشهر الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد دون مشاركة هذا الثنائي في البطولة.