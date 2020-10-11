التشيك تعتزم فرض قيود للحد من الإصابة بكورونا

قالت وزيرة المالية التشيكية إن الحكومة ربما تفرض قواعد للتباعد الاجتماعي أكثر صرامة بشكل كبير، للحد من أسوأ ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي بدون الإضرار بالاقتصاد، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت ألينا شيليروفا، لتلفزيون التشيك، أن الحكومة ستتخذ قرارًا غدًا الاثنين حول اتخاذ مزيد من الخطوات للحد من المخالطة البشرية، بعد أن فرضت حظرًا على الأحداث الثقافية والرياضية، وأغلقت بعض المدارس وأمرت الحانات والمطاعم بأن تغلق أبوابها في الثامنة مساء.

وتابعت أن الإجراءات الشاملة الجديدة ستمثل نسخة محسنة من الإغلاق الكامل الذي شهدته الدولة الواقعة وسط أوروبا في الربيع.

وكانت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في التشيك، قد ذكرت في وقت سابق أن البلاد سجلت أمس السبت أربعة آلاف و635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لراديو براغ الدولي اليوم الأحد.

وعلى الرغم من أن العدد أقل بكثير من الحالات المسجلة أمس الأول الجمعة وهي ثمانية آلاف و618، إلا أنه أعلى ارتفاع لحالات الإصابة المسجلة في مطلع الأسبوع، عندما يكون معدل الاختبار أقل مما هو عليه خلال أسبوع العمل.