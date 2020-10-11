اتحاد الناشرين: انطلاق معرض الأوبرا للكتاب أول نوفمبر

أعلن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، انطلاق فعاليات معرض «الأوبرا للكتاب»، المقرر إقامته في الفترة من 1 نوفمبر وحتى 10 من نفس الشهر.

وقال عبده، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن المعرض سيكون الأول الذي ينظم بساحة دار الأوبرا، وأنه سيأتي بالتزامن مع بدء فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقام في الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر المقبل، الأمر الذي من شأنه توسعة دائرة جمهور معرض الكتاب في دورته الأولى.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركة القومية للتوزيع بشأن الشحن لجميع المعارض الداخلية على مستوى الجمهورية، وكذلك التحميل والتشوين من المعارض بأسعار مدعمة لجميع الناشرين أعضاء الاتحاد.

جدير بالذكر أن معرض الأوبرا للكتاب، هو المعرض الثاني على المستوى العربي والإفريقي، كما أنه الثاني على الصعيد العالمي بعد معرض موسكو للكتاب بعد جائحة فيروس كورونا.